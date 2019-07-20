Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1 (2-й тайм)Нева Спорт 12:49
Никола Власич
|30′
Арнор Сигурдссон
|38′
|40′
Никита Маляров
|53′
Михаил Сиваков
|72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
|72′
|75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
|78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
|80′
|80′
Сергей Терехов
|83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
98
Обляков
25
Бистрович
7
Ахметов
8
Влашич
17
Сигурдссон
9
Чалов
56
Довбня
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
20
Фамейе
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
9
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
В Москве на «ВЭБ Арене» проходит футбольный матч между ЦСКА и «Оренбургом». После первого тайма команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев. Открыть счёт удалось игрокам московской команды: на 30-й минуте отличился Никола Влашич, недавно подписавший полноценный контракт с армейцами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19
Путешествия
Россияне выбрали страны Европы с самым комфортным отдыхом
Онлайн-опрос среди 55 тысяч пользователей показал, в каких странах Европы российским туристам отдыхать наиболее комфортно.
Обновлено в 12:52
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 08:17
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Технологии
Остановку энергоблока на АЭС в Белоярском связали с конденсатором
«Причина — изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть», — говорится в публикации.
Обновлено в 05:03
Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский поручил доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал доложить ему о ходе расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 08:46
Политика
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп лично поручился за рэпера
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично готов поручиться за задержанного в Стокгольме американского рэпера Эйсэпа Роки (A$AP Rocky).
Обновлено в 10:50
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Бывший супруг певицы Ани Лорак намекнул на новый роман
Фото: Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу Вначале в прессе появились слухи о том, что мужчина изменяет супруге.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Химки» разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ
«Химки» на выезде разгромили «Текстильщик» в матче 3-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 11:04
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери
Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области
Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58