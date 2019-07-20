Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1 (2-й тайм)Нева Спорт 12:49

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Михаил Сиваков
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
В Москве на «ВЭБ Арене» проходит футбольный матч между ЦСКА и «Оренбургом». После первого тайма команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев. Открыть счёт удалось игрокам московской команды: на 30-й минуте отличился Никола Влашич, недавно подписавший полноценный контракт с армейцами.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Федотов: «Очевидные слабости ЦСКА останутся между нами»

Евро-футбол.ру12:05

ЦСКА — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru10:50

ЦСКА и «Оренбург» забили три в первом тайме, Влашич — автор первого гола армейцев в новом сезоне. Онлайн и видео

Матч ТВ11:40

ЦСКА и «Оренбург» забили три гола в первом тайме

Нева Спорт12:49

ЦСКА — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Чемпионат10:49

ЦСКА и «Оренбург» забили три гола за 10 минут

Спорт-Экспресс13:15

ЦСКА – «Оренбург» – 2:1. Маляров отыграл один мяч

Sports.ru04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Единоборства

Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

Обновлено в 03:43
Недвижимость

Квартиры наполнились арендаторами

Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19
Путешествия

Россияне выбрали страны Европы с самым комфортным отдыхом

Онлайн-опрос среди 55 тысяч пользователей показал, в каких странах Европы российским туристам отдыхать наиболее комфортно.
Обновлено в 12:52
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 08:17
Космос

«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:34
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28
Общество

Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

Обновлено в 12:32
Футбол

«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Технологии

Остановку энергоблока на АЭС в Белоярском связали с конденсатором

«Причина — изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть», — говорится в публикации.
Обновлено в 05:03
Происшествия

На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд

Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский поручил доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал доложить ему о ходе расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 08:46
Политика

Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Политика

Трамп лично поручился за рэпера

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично готов поручиться за задержанного в Стокгольме американского рэпера Эйсэпа Роки (A$AP Rocky).
Обновлено в 10:50
Политика

В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами

Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Бывший супруг певицы Ани Лорак намекнул на новый роман

Фото: Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу Вначале в прессе появились слухи о том, что мужчина изменяет супруге.
Обновлено в 13:04
Футбол

«Химки» разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ

«Химки» на выезде разгромили «Текстильщик» в матче 3-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 11:04
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери

Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области

Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58
ещё по теме
Главное