Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1Нева Спорт вчера в 12:49

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
В Москве на «ВЭБ Арене» проходит футбольный матч между ЦСКА и «Оренбургом». После первого тайма команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев. Открыть счёт удалось игрокам московской команды: на 30-й минуте отличился Никола Влашич, недавно подписавший полноценный контракт с армейцами.
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