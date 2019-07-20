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Футбол «Ростов» – «Спартак»: Левников не удалил спартаковца На 86-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2) ошибся арбитр Кирилл Левников, не показавший второе предупреждение спартаковцу Зелимхану Бакаеву и не удаливший его с поля.

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Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

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