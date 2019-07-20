Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1Sport24.ru 08:08
Никола Власич
|30′
Арнор Сигурдссон
|38′
|40′
Никита Маляров
|53′
Виталий Шахов
|72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
|72′
|75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
|78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
|80′
|80′
Сергей Терехов
|83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
|87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|87′
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
98
Обляков
25
Бистрович
7
Ахметов
8
Влашич
29
Бийол
9
Чалов
56
Довбня
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
20
Фамейе
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
9
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» в матче 2-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:08, Вашингтон
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