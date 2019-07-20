Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1Sport24.ru 08:08

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» в матче 2-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

ЦСКА обыграл «Оренбург», Влашич отметился голом

Нева Спорт13:54

Чудо от Акинфеева и красивый гол от Влашича: ЦСКА победил «Оренбург» в домашней игре

КП - Самара13:55

ЦСКА победил «Оренбург» – 2:1

Sports.ru04:52

Никола Влашич: «Могли выиграть крупнее, но в концовке выручил Акинфеев»

Матч ТВ15:52

Маляров: «Оренбург» был достоин большего в матче с ЦСКА

Чемпионат15:34

Футболист ЦСКА Влашич позаимствовал празднование гола у звезды НБА Хардена

Sport24.ru15:08

Валерий Непомнящий: «Акинфеев – номер один в России. А Влашич пока переоценен»

Спорт-Экспресс16:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:08, Вашингтон
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Футбол

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью

Обновлено в 16:56
Футбол

«Ростов» – «Спартак»: Левников не удалил спартаковца

На 86-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2) ошибся арбитр Кирилл Левников, не показавший второе предупреждение спартаковцу Зелимхану Бакаеву и не удаливший его с поля.
Обновлено в 17:00
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Футбол

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Космос

Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне

Многие знают, что первой фразой первого человека, ступившего на естественный спутник Земли, Нила Армстронга, были слова – «Маленький шаг человека, но огромный шаг человечества».
Обновлено в 12:05
Футбол

Россия разгромила Эстонию в квалификации ЧМ по пляжному футболу

Обновлено в 15:40
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Общество

British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир

Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки

Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

В Пентагоне считают высоким риск просчета военных Ирана

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero ("Стена имперо") в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил".
Обновлено в 15:35
Происшествия

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Обновлено в 14:08
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Обновлено в 06:25
Музыка

Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Военные доставили в Тулун 10 тонн гуманитарной помощи

ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники военной полиции Центрального военного округа доставили в пострадавший от катастрофического наводнения город Тулун (Иркутская область) около 10 тонн гуманитарного груза.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Армавир» проиграл «Нефтехимику», «Балтика» уступила «Чайке»

«Армавир» на своем поле уступил «Нефтехимику». В составе победителей голы на свой счет записали Денис Макаров и Мераби Уридия.
Обновлено в 13:56
Футбол

«Химки» разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ

«Химки» на выезде разгромили «Текстильщик» в матче 3-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 11:04
Футбол

Месси извинился за слова о коррупции

Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о своем психозе из-за дочери

Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева призналась своим подписчикам в Instagram, что из-за дочери у нее начался психоз.
Обновлено в 05:40
Единоборства

Чисора отправил Шпильку в жесткий нокаут

Поединок завершился во второй трехминутке, когда Чисора нанес сопернику мощнейший хук справа, а затем завершил атаку серией ударов, отправив Шпильку в глухой нокаут.
Обновлено в 17:03
Наука

Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз

Обновлено 18 июля в 08:45
Происшествия

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона

Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
Космос

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» рухнула в Тихий океан

Обновлено вчера в 12:29
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное