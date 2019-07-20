Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1Газета.Ru вчера в 13:53

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Московский ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никола Влашич и Арнор Сигурдссон.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Победы ЦСКА и «Краснодара», ничья «Спартака», 🥇🥇 в синхронном плавании и другие новости утра

Sports.ru03:16

Оренбуржец Аюпов чуть не сломал голеностоп полузащитнику ЦСКА Ахметову: фотодоказательство

Sport.ruвчера в 15:59

ЦСКА — «Оренбург» — 2:1. Гол-красавец Сигурдссона и суперсэйв Акинфеева в видеообзоре матча

Sport24.ruвчера в 14:49

Маляров: «Оренбург» был достоин большего в матче с ЦСКА

Чемпионатвчера в 15:34

Никита Маляров: «В игре с ЦСКА достойны были большего»

Матч ТВвчера в 15:02

ЦСКА обыграл «Оренбург», Влашич отметился голом

Нева Спортвчера в 13:54

Валерий Непомнящий: «Акинфеев – номер один в России. А Влашич пока переоценен»

Спорт-Экспрессвчера в 16:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика

Тимошенко заявила об отсутствии у Украины времени на эксперименты

Обновлено в 04:55
Политика

МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах

В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:30
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Общество

Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей с ОВЗ

Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Ростов — Спартак 2:2

После первого тайма счет равный – 1:1. На 23-й минуте мяч забил ростовчанин Хорен Байрамян.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего мальчика из России

Сегодня пришла трагическая весть: полицейские обнаружили тело мальчика на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

В Ставрополе загорелось кафе в парке «Победа»

Пожар произошел в кафе в парке культуры и отдыха "Победа" в Ставрополе, он локализован на площади 150 кв метров.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

В ДНР заявили, что контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Донбассе, не нарушая режима прекращения огня, заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 06:13
Политика

Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму

Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено вчера в 14:15
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика

Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:24
Политика

Президент Эквадора: Ассанж шпионил в нашем посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 годы занимался там шпионажем.
Обновлено в 04:07
Политика

Зеленский назвал необходимые качества будущего премьера Украины

Обновлено в 06:11
Футбол

Украинский футболист специально не забил с пенальти

Полузащитник украинской "Волыни" Денис Кожанов не стал реализовывать пенальти в контрольном матче со "Львовом".
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Здоровье

Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики

Семья вернулась в Россию и решила узнать, смогут ли провести операцию местные медики.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера

Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал британские СМИ и ответил на все обвинения в адрес российской стороны по поводу причастности к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 04:49
Космос

50 лет назад состоялась высадка на Луну

Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Авто

В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения

Ранее автолюбителям, которые решили восставить VW Transporter первого поколения, требовалось найти более менее пригодный экземпляр для работы.
Обновлено в 02:06
Политика

Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов

Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00
Обновлено в 05:41
Политика

Замглавы МИД России встретился с Мадуро

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика

Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah

Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.
Обновлено в 02:24
Футбол

«Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛ

Ранее петербуржцы одержали нелёгкую победу против другого новичка РФПЛ - «Тамбова».
Обновлено в 00:04
Происшествия

На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
Обновлено в 03:04
Космос

Британец снял с Земли стыковку «Союз МС-13» с МКС

Британец Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" и Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 05:16
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

Летняя погода в столичный регион вернется не следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное