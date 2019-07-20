Московский ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никола Влашич и Арнор Сигурдссон.

Политика МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.

Кино «Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.

Футбол Ростов — Спартак 2:2 После первого тайма счет равный – 1:1. На 23-й минуте мяч забил ростовчанин Хорен Байрамян.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего мальчика из России Сегодня пришла трагическая весть: полицейские обнаружили тело мальчика на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.

Происшествия В Ставрополе загорелось кафе в парке «Победа» Пожар произошел в кафе в парке культуры и отдыха "Победа" в Ставрополе, он локализован на площади 150 кв метров.

Армия и оружие В ДНР заявили, что контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Донбассе, не нарушая режима прекращения огня, заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Политика Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Политика Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш» Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.

Политика Президент Эквадора: Ассанж шпионил в нашем посольстве Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 годы занимался там шпионажем.

Футбол Украинский футболист специально не забил с пенальти Полузащитник украинской "Волыни" Денис Кожанов не стал реализовывать пенальти в контрольном матче со "Львовом".

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Политика Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал британские СМИ и ответил на все обвинения в адрес российской стороны по поводу причастности к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero в Ормузском проливе.

Космос 50 лет назад состоялась высадка на Луну Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.

Авто В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения Ранее автолюбителям, которые решили восставить VW Transporter первого поколения, требовалось найти более менее пригодный экземпляр для работы.

Политика Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00

Политика Замглавы МИД России встретился с Мадуро Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро в Каракасе.

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Политика Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.

Футбол «Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛ Ранее петербуржцы одержали нелёгкую победу против другого новичка РФПЛ - «Тамбова».

Происшествия На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.

Космос Британец снял с Земли стыковку «Союз МС-13» с МКС Британец Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" и Международной космической станции (МКС).

Происшествия Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.