Футбол

ЦСКА — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 09:00

ЦСКА — Оренбург
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
35
Акинфеев
  
2
Фернандес
  
78
Дивеев
  
5
Васин
  
23
Магнуссон
  
98
Обляков
  
25
Бистрович
  
7
Ахметов
  
8
Влашич
  
17
Сигурдссон
  
9
Чалов
  
56
Довбня
  
12
Малых
  
31
Шахов
  
3
Сиваков
  
66
Козлов
  
13
Терехов
  
77
Маляров
  
8
Мишкич
  
5
Аюпов
  
10
Алвеш
  
9
Деспотович
  
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Сегодня, 20 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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