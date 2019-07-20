Футбол
ЦСКА — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 09:00
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
98
Обляков
25
Бистрович
7
Ахметов
8
Влашич
17
Сигурдссон
9
Чалов
56
Довбня
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
77
Маляров
8
Мишкич
5
Аюпов
10
Алвеш
9
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Сегодня, 20 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Космос
«Союз МС-13» стартует с Байконура к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом на борту стартует с Байконура к МКС на ракете "Союз-ФГ", сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Обновлено в 04:42
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Наука
Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Xiaomi представляет механические часы T-Series CIGA Design
Обновлено в 04:10
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Политика
Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Наука
Компания Маска занялась разработкой киберимплантов для мозга
Обновлено в 02:47
Происшествия
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
США готовят в Персидском заливе морскую военную операцию
США планируют организовать в Персидском заливе масштабную морскую военную операцию.
Обновлено в 12:00
Хоккей
«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче
Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2. Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака».
Обновлено в 06:13
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Футбол
РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах
Перед началом первенства глава РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что видеоповторы планируют использовать с первого тура чемпионата, однако внедрить систему к старту сезона не удалось.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36