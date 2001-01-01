Футбол
ЦСКА — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Soccer.ru 03:10
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
42
Щенников
9
Чалов
11
Эрнандес
17
Сигурдссон
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
6
Бегич
3
Сиваков
13
Терехов
10
Попович
8
Мишкич
23
Бреев
19
Сутормин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Кино
Кладбище для погибших героев «Игры престолов» создали в Австралии
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Транспорт
Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля
Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ
В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
Обновлено в 05:14
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35
Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Общество
Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы
Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Обновлено в 00:46
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Авто
Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади
Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза
Новый сенатор, бывший глава Липецкой области Олег Королев, задекларировал доход в 4 миллиона 677 тысяч рублей.
Обновлено в 02:13
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Наука
Хлеб, снижающий уровень сахара в крови, изобрели в Северной Осетии
Сотрудники лаборатории Владикавказского государственного торгово-экономического техникума изобрели хлеб, употребление которого снижает уровень сахара в крови.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика
Британские законодатели попросили правительство выдать Ассанжа Швеции
Более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек
Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Космос
В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация»
«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», - сказали РИА Новости в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55