ЦСКА — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Soccer.ru 03:10

Шоу-бизнес Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".

Происшествия СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.

Транспорт Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.

Происшествия Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.

Политика Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествия Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Армия и оружие Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35 Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.

Общество Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.

Автоспорт Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.

Авто Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.

Общество Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза Новый сенатор, бывший глава Липецкой области Олег Королев, задекларировал доход в 4 миллиона 677 тысяч рублей.

Музыка Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети» Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.

Наука Хлеб, снижающий уровень сахара в крови, изобрели в Северной Осетии Сотрудники лаборатории Владикавказского государственного торгово-экономического техникума изобрели хлеб, употребление которого снижает уровень сахара в крови.

Политика Британские законодатели попросили правительство выдать Ассанжа Швеции Более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Происшествия В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.

Армия и оружие Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО» Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Экономика Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.

Космос В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация» «В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», - сказали РИА Новости в Роскосмосе.