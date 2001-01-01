Футбол

ЦСКА — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Soccer.ru 03:10

ЦСКА — Оренбург
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
  
14
Набабкин
  
50
Бекао
  
78
Дивеев
  
2
Фернандес
  
8
Влашич
  
98
Обляков
  
42
Щенников
  
9
Чалов
  
11
Эрнандес
  
17
Сигурдссон
  
91
Фролов
  
12
Малых
  
58
Ойеволе
  
6
Бегич
  
3
Сиваков
  
13
Терехов
  
10
Попович
  
8
Мишкич
  
23
Бреев
  
19
Сутормин
  
7
Деспотович
  
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
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Подробнее о событии

Арнор Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками, но у нас свои задачи»

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Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками»

Soccer.ru03:10

Сигурдссон: «Оренбург» приедет к ЦСКА за очками, у них свои задачи, у нас — свои

Чемпионат03:16

Арнор Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками, но у нас свои задачи»

Sportbox.RU04:05
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