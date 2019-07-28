Футбол

ЦСКА — Локомотив 1:0 (2-й тайм)Российская газета 13:16

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Ильзат Ахметов
74′
В матче третьего тура Премьер-лиги между ЦСКА и "Локомотивом" произошло историческое событие. Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
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