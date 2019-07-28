Онлайн видеотрансляция матча 3-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА — «Локомотив», который состоится сегодня, 28 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, будет доступна на этой странице Sport24. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 18:35 мск.

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