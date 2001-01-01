Футбол

ЦСКА – «Локо»: дерби кубковых монстровСпорт-Экспресс вчера в 17:10

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Как с разгрома от ЦСКА у "Локо" начался парад трофеев Отчего-то вспомнилось, что именно с ЦСКА для Юрия Семина начался парад триумфов после возвращения в "Локомотив". Точнее, с армейской шоковой терапии.
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ЦСКА: победный состав не меняют?

Bobsoccer05:26

ЦСКА – «Локо»: дерби кубковых монстров

Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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