Футбол
ЦСКА – «Локо»: дерби кубковых монстровСпорт-Экспресс вчера в 17:10
Как с разгрома от ЦСКА у "Локо" начался парад трофеев Отчего-то вспомнилось, что именно с ЦСКА для Юрия Семина начался парад триумфов после возвращения в "Локомотив". Точнее, с армейской шоковой терапии.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
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Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
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Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
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Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
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