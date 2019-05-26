Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»РИА Новости 08:25

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ. Матч 30-го тура проходит на арене ЦСКА в Москве. Текущий счет в матче 2:0. Красич выступал за столичных армейцев с 2004 по 2010 год.

Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»

Футбол Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Анжи» На 56-й минуте счет в матче открыл форвард уральского клуба Павел Погребняк, которому ассистировал Денис Кулаков.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Армия и оружие Reuters: Турция наращивает поставки оружия группировкам в Идлибе Власти Турции наращивают поставки оружия террористическим организациям в сирийской провинции Идлиб, чтобы помочь им справиться с наступлением, которые ведут сирийские правительственные войска при поддержке Российской Федерации.

Шоу-бизнес Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Шоу-бизнес Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.

Экономика Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.

Происшествия На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Спорт Загитова назвала Ханю и Плющенко королями фигурного катания Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко.

Теннис Потапова обыграла Кербер в первом круге Roland Garros 18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова победила пятую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии в матче первого круга Открытого чемпионата Франции — Roland Garros.

Религия На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.

Шоу-бизнес «Максимум 35»: Анжелика Варум отмечает 50-летие Сегодня, 26 мая, российская певица Анжелика Варум празднует большой юбилей – ей исполнилось 50 лет.

Космос В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.

Наука В Австралии найдены выделяющие золото грибы Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.

Экономика У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве Схема "солнечная электростанция плюс накопитель" действительно рабочая, только электричество получается уж больно дорогое, и без того высокую цену энергии солнца придется увеличить в полтора-два раза.