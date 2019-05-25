Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0Газета.Ru 06:27

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Армейская традиция. «Спартак» вновь пропустил ЦСКА в группу еврокубка (видео)

Советский спорт09:11

Чалов – лучший бомбардир сезона. ЦСКА – в групповом турнире ЛЕ

Спорт-Экспресс09:30

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» 6:0 в последнем туре РПЛ

КП - Самара08:55

Красич на трибуне, пародия Арнора на Лингарда и 6:0 «Крыльям». Фото победы ЦСКА

Чемпионат10:28

ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0. Видеообзор матча 30-го тура РПЛ

Sport24.ru10:44

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и обошел «Спартак» в таблице

Матч ТВ09:10

ЦСКА – «Крылья Советов». Прогноз Максима Калиниченко

Все про Спорт рувчера в 19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Общество

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео

Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Армия и оружие

Умер бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД

Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО

Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.
Обновлено в 10:23
Хоккей

Россия — Чехия 1:2 (2-й период)

Обновлено в 10:10
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

В Москве 26 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области 26 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 06:15
Гаджеты

Актуальный Trade-in. Samsung предлагает хорошие скидки за смартфоны Huawei

Samsung решила сыграть на этом поле и предложила владельцам смартфонов Huawei возможность обменять их аппарат на новый смартфон Samsung.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии

Обновлено в 10:06
Происшествия

При взрыве заминированного автомобиля в Мосуле погибли пять человек

Обновлено в 10:06
Политика

В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы

Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о возможности спасти ДРСМД

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 10:17
Футбол

Бабаев: ЦСКА во второй раз на финише обходит «Спартак». Мелочь, но приятно

Хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим «Спартак».
Обновлено в 10:35
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Сирийская армия отбила город в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
Обновлено в 08:34
Футбол

Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков не видел никогда»

Обновлено в 10:15
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Футбол

«Ахмат» в Грозном обыграл «Ростов»

Обновлено в 09:10
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Общество

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

Обновлено в 07:04
Гаджеты

Флагманский слайдер Honor Magic 2 очень сильно подешевел

Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное