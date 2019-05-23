ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)Матч ТВ 06:51

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

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Происшествия Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

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Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Космос Спутники Илона Маска над Россией попали на видео В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.

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Экономика Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов оправдался за желание купить видеоняню для их с Сашей Савельевой новорожденного сына 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой в конце марта Так, например, сегодня Кирилл Сафонов попросил помощи у своих фолловеров.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Политика Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".

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Политика Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

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