Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)Матч ТВ 06:51

ЦСКА — Крылья Советов
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
2 фото
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
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