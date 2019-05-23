Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)Матч ТВ 06:51
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
|5′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
50
Бекао
23
Магнуссон
2
Фернандес
29
Бийол
9
Чалов
98
Обляков
42
Щенников
17
Сигурдссон
77
Ахметов
14
Конюхов
2
Полуяхтов
5
Самарджич
90
Бурлак
15
Зотов
31
Ткачук
40
Тимофеев
28
Антон
13
Рабиу
91
Яковлев
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
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