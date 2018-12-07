Футбол

Самурай пришёл поддержать игрока ЦСКА
News.ru
07:09

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Фанат пришёл поддержать футболиста московского клуба японца Такуму Нисимуру. Начало встречи нападающий проводит на скамейке запасных. После 16 туров в копилке ЦСКА 27 очков и третье место в турнирной таблице чемпионата.
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