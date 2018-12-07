Футбол

ЦСКА — «Енисей»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 15:00
Чемпионат
04:00

Крылья Советов — Ростов
сегодня
в 04:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
Вратарь
1
Сергей Рыжиков
  
Защитник
5
Мирал Самарджич
  
18
Агустин Рохель
  
39
Виталий Денисов
  
44
Никита Чичерин
  
Полузащитник
4
Евгений Башкиров
  
20
Срджан Мияйлович
  
28
Пол Антон
  
31
Денис Ткачук
  
Нападающий
8
Сергей Корниленко
  
91
Павел Яковлев
  
Ростов
Вратарь
30
Сергей Песьяков
  
Защитник
5
Деннис Хаджикадунич
  
6
Рагнар Сигурдссон
  
15
Сверрир Игнасон
  
25
Арсений Логашов
  
77
Дмитрий Скопинцев
  
Полузащитник
7
Артур Юсупов
  
84
Александр Гацкан
  
Нападающий
9
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
  
10
Александр Зуев
  
14
Элдор Шомуродов
  
Сегодня, 8 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся ЦСКА и «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат04:00

Подробнее о событии

ЦСКА — «Енисей»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 15:00

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«Крылья Советов» – «Ростов». Денисов, Корниленко, Песьяков и Шомуродов сыграют с первых минут

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