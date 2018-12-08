Футбол

ЦСКА — «Енисей»: Бекао получил травму и покинул поле на носилках
Чемпионат
08:20

На 52-й минуте защитник «армейцев» Родриго Бекао получил травму. Бразильский футболист покинул поле на носилках. Вместо Бекао в игру вступил словенский полузащитник Яка Бийол.
Чемпионат08:20

Подробнее о событии

Защитник ЦСКА Бекао получил травму в матче с «Енисеем» и покинул поле на носилках

Sport24.ru08:31

Бекао получил травму в игре с «Енисеем», его унесли на носилках

Евро-футбол.ру08:20

Бекао покинул поле на носилках в матче с «Енисеем»

Матч ТВ08:42

ЦСКА — «Енисей»: Бекао получил травму и покинул поле на носилках

Чемпионат08:20

Абель Эрнандес попал в заявку ЦСКА на матч с «Енисеем»

Советский спорт05:31

ЦСКА - «Енисей»: Бекао унесли с поля на носилках

Спорт-Экспресс08:35

Артем Баранов: «...в поддержку ЦСКА включились судьи»

Redyarsk.ruвчера в 11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Футбол

«Крылья Советов» победили «Ростов», Карпина удалили с поля

Обновлено в 08:42
Футбол

«Локомотив» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

«Локомотив» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 17-го тура Премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня на «РЖД Арене» в Москве.
Обновлено в 08:36
Футбол

«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»

В параллельном матче московское "Динамо" уверенно обыграло "Урал" — 3:1.
Обновлено в 08:40
Футбол

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ может отобрать очки у ЦСКА»

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:02
Футбол

Главный тренер сборной Азербайджана отправлен в отставку

В субботу на заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) было принято решение убрать с поста главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова.
Обновлено в 08:07
Футбол

Петербуржцы высказались за появление станции «Зенит»

В Санкт-Петербурге был проведен опрос по поводу переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Обновлено в 08:38
Футбол

Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб.
Обновлено в 06:43
Футбол

«ПСЖ» оценивает Рабьо в 40 млн евро

Руководство «ПСЖ» готов расстаться с игроком во время зимнего трансферного окна и оценивают его в 40 млн евро, причем ранее речь шла о 10−15 млн.
Обновлено в 08:07
Футбол

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 05:26
Футбол

В РФС поздравили Мутко с юбилеем

Обновлено в 07:42
Футбол

«Крылья Советов» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити»

"Крылья Советов" интересуются нападающим Валерием Божиновым, сообщает Topsport.
Обновлено в 08:39
Футбол

Полоз и Цаллагов вряд ли сыграют против «Зенита», Бабурин — возможно

Как стало известно «Матч ТВ», полузащитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Дмитрий Полоз вряд ли сыграют за «Рубин» против «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 08:39
Футбол

Борнмут — Ливерпуль 0:3 (2-й тайм)

Обновлено в 08:10
Футбол

Выбывший игрок «Локомотива» поблагодарил болельщиков за поддержку

Обновлено в 07:48
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:55
ещё по теме
Главное