Футбол
ЦСКА – «Динамо»: вместо Васина в старте хозяев выйдет ЩенниковСпорт-Экспресс 09:34
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
5
Васин
50
Бекао
23
Магнуссон
14
Набабкин
29
Бийол
77
Ахметов
98
Обляков
25
Бистрович
9
Чалов
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
6
Юсупов
8
Панченко
5
Тетте
22
Жоаозиньо
48
Луценко
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
ЦСКА – "Динамо": онлайн-трансляция, РПЛ, 27-й тур, начало – в 16.30 (мск). ⚠️ UPD: Вместо Виктора Васина с первых минут на поле появится Георгий Щенников.#РПЛ #ЦСКАДинамо https://t.co/hos9McvQ3Q – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 5 мая 2019 г. ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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