ЦСКА – «Динамо»: вместо Васина в старте хозяев выйдет ЩенниковСпорт-Экспресс 09:34

ЦСКА – "Динамо": онлайн-трансляция, РПЛ, 27-й тур, начало – в 16.30 (мск). ⚠️ UPD: Вместо Виктора Васина с первых минут на поле появится Георгий Щенников.#РПЛ #ЦСКАДинамо https://t.co/hos9McvQ3Q – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 5 мая 2019 г. ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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