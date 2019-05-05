Футбол

ЦСКА – «Динамо»: вместо Васина в старте хозяев выйдет ЩенниковСпорт-Экспресс 09:34

ЦСКА — Динамо
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
  
2
Фернандес
  
5
Васин
  
50
Бекао
  
23
Магнуссон
  
14
Набабкин
  
29
Бийол
  
77
Ахметов
  
98
Обляков
  
25
Бистрович
  
9
Чалов
  
1
Шунин
  
25
Козлов
  
44
Шуньич
  
24
Евгеньев
  
2
Морозов
  
9
Кардозу
  
6
Юсупов
  
8
Панченко
  
5
Тетте
  
22
Жоаозиньо
  
48
Луценко
  
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
ЦСКА – "Динамо": онлайн-трансляция, РПЛ, 27-й тур, начало – в 16.30 (мск). ⚠️ UPD: Вместо Виктора Васина с первых минут на поле появится Георгий Щенников.#РПЛ #ЦСКАДинамо https://t.co/hos9McvQ3Q – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 5 мая 2019 г. ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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Российский футболист, защитник московского ЦСКА и сборной России. Трёхкратный чемпион России по футболу, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России.
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