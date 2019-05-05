Футбол
ЦСКА – «Динамо»: Панченко вывел гостей впередСпорт-Экспресс 10:20
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко забил гол на 43-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 29 баллами располагается на 12-й строчке.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
Обновлено в 10:22
Футбол
«Зенит» собрался приобрести полузащитника «Фенербахче»
19-летний Элиф Элмаз считается лидером молодежной сборной Северной Македонии и игроком основного состава "Фенербахче".
Обновлено в 07:07
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Футбол
Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»
Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Футбол
Моуринью может возглавить «Селтик»
Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 09:05
Общество
Конец майских праздников в Москве получится очень теплым
Какая погода ожидает жителей Москвы во второй половине майских праздников, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 09:08
Религия
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Обновлено в 03:16
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Общество
В Кургане запретили продавать алкоголь
Обновлено в 10:24
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 12:22
Гаджеты
Флагман за $250 Redmi Note 7 запустили в космос
Генеральный директор Redmi опубликовал видео, на котором можно наблюдать, как в космос улетел газовый балон, к корпусу которого был прикреплён бюджетный Redmi Note 7. Устройство подняли на 30 км в атмосферу, где температура была ниже 60 градусов.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС
Обновлено в 09:56
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Авто
Названы самые компактные автомобили на российском рынке
Аналитики выбрали самые популярные компактные модели, которые доступны на российском рынке.
Обновлено в 04:00
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Религия
Священный месяц Рамадан наступил у мусульман
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы быть готовыми к нападению США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро опасается, что в ближайшее время конфликт с США достигнет эскалации, в связи с чем попросил республиканских военных быть в полной боевой готовности.
Обновлено в 07:00
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
Делегация из США была растрогана до слёз героизмом Севастополя
Председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина рассказала о впечатлениях представителей делегации из США от визита в музейный комплекс «35-я береговая батарея» в Севастополе.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка
Палестинские обстрелы Израиля не отразились на подготовке Евровидения
Организаторы музыкального международного конкурса Евровидение сообщили, что обстрелы юга Израиля со стороны Палестины никак не отразились на графике подготовки к мероприятию.
Обновлено в 06:57
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56