Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2Газета.Ru 11:26

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
У армейцев отличились Яка Бийол и Такума Нисимура, сравнявший счет на 85-й минуте встречи. По итогам тура ЦСКА набрал 45 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 30-ю баллами занимает 12-ю строчку.
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