Футбол

ЦСКА – «Анжи» — 2:0, 24 апреля 2019, обзор матча РПЛЧемпионат 14:30

Немного вальяжности Встреча с «Анжи» расположилась в календарном графике ЦСКА аккурат посередине между двумя важнейшими битвами за Лигу чемпионов – спустя четыре дня после «Локомотива» и за те же четыре – до выезда в Краснодар. Мысли в таких случаях тренерскому штабу могут приходить разные.
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ЦСКА – «Анжи» — 2:0, 24 апреля 2019, обзор матча РПЛ

Чемпионат14:30
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Политика

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН

На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова

Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Музыка

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Общество

Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов

Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Политика

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Космос

Эксперты показали на видео, как может выглядеть гибель Вселенной

YouTube-канал Melodysheep представил видео с фантазиями на тему гибели Вселенной.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт топлива в ряд стран

Экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны временно остановила Белоруссия, 23 апреля заявил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна „Белнефтехим“».
Обновлено вчера в 05:33
Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:28
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе

Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом

Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.
Обновлено в 03:24
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Происшествия

В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками

Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 12:38
Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Гаджеты

OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой

Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова

Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.
Обновлено в 11:02
Здоровье

Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике

В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Теннис

Петра Квитова выиграла свой стартовый поединок в Штутгарте

Третья ракетка мира, чешка Петра Квитова, обыграла бельгийку Греетье Миннен, занимающую 192-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/4 во втором круге турнира в Штутгарте.
Обновлено в 16:09
Наука

Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков

Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено в 09:41
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 11:16
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Общество

Суд оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
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Исландский футболист, полузащитник клуба «Эвертон» и национальной сборной Исландии.
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Шведский футболист, полузащитник греческого клуба ПАОК. Выступал в сборной Швеции.
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