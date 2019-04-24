Футбол

ЦСКА — Анжи 2:0МК-Спорт 14:20

ЦСКА — Анжи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
13′
Ильзат Ахметов
36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
46′
54′
Шахбан Гайдаров
Гаэль Ондуа
Арнор Сигурдссон
55′
67′
Андрес Понсе
Адлан Кацаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
69′
78′
Павел Долгов
Гамид Агаларов
Федор Чалов
Кристиян Бистрович
84′
85′
Игорь Удалый
Во втором тайме исландский форвард армейцев Арнор Сигурдссон удвоил счет с передачи Федора Чалова. После этого матча ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на третье место в таблице, дающее право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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