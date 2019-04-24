Футбол

ЦСКА — Анжи 2:0МК-Спорт вчера в 14:20

ЦСКА — Анжи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
13′
Ильзат Ахметов
36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
46′
54′
Шахбан Гайдаров
Гаэль Ондуа
Арнор Сигурдссон
55′
67′
Андрес Понсе
Адлан Кацаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
69′
78′
Павел Долгов
Гамид Агаларов
Федор Чалов
Кристиян Бистрович
84′
85′
Игорь Удалый
Во втором тайме исландский форвард армейцев Арнор Сигурдссон удвоил счет с передачи Федора Чалова. После этого матча ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на третье место в таблице, дающее право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА одержал победу над «Анжи» и вышел на третье место в РПЛ

Советский спортвчера в 14:24

Бийол — бомбардир, Сигурдссон — левый защитник. ЦСКА не дал шансов «Анжи» и обогнал «Краснодар»

Sport24.ruвчера в 14:25

ЦСКА обошел «Краснодар» после победы над «Анжи»

Матч ТВвчера в 14:22

ЦСКА: снова «Анжи», снова 2:0

Bobsoccerвчера в 16:19

Награда Щенникову, пенальти от Андронова и радость армейцев. Фото с «ВЭБ Арены»

Чемпионатвчера в 16:00

ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на третье место в чемпионате России

Газета.Ruвчера в 14:22

1500 очков в чемпионате России! ЦСКА преодолел новый рубеж

Sport.ruвчера в 15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины

МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Хоккей

Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов вызваны в национальную команду, которая примет участие в чемпионате мира-2019.
Обновлено в 00:07
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено в 00:09
Наука

Две нейросети сумели преобразовать сигналы мозга в человеческую речь

Обновлено вчера в 17:13
Космос

ВВС США: отработавшая ступень Atlas-5 взорвалась в 2018 году на орбите

Отработавшая вторая ступень американской ракеты-носителя Atlas-5, которая в октябре 2018 года вывела на орбиту американский военный спутник связи AEHF-4, разрушилась в космосе с образованием 14 обломков, сообщила в четверг 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 00:49
Общество

«Основные клиенты — участники госзакупок»: как работают обнальщики в Екатеринбурге

Недавно в Екатеринбурге на парковке Кольцово нескольких мужчин обстреляли из травматических пистолетов.
Обновлено в 01:11
Религия

Православные христиане отмечают Чистый четверг

Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке

Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

Обновлено в 00:28
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Культура

В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков

Обновлено в 01:21
Происшествия

Уголовное дело об убийстве жительницы Таганрога составило 17 томов

Обновлено в 00:59
ЖКХ

Москвичи на mos.ru могут узнать график отключения горячей воды

График сезонного отключения горячей воды можно посмотреть на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:23
Политика

В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу

В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Заместитель генпрокурора Украины подал в отставку

«Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:36
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 05:15
Авто

Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено вчера в 01:01
Армия и оружие

Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому

Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы

Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Гаджеты

LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее

Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Политика

Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Панков не верит, что Ладно мог соблазниться на взятку на старость лет

Бывшего председателя Общественной палаты обвиняют в мошенничестве Депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал информацию о задержании бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ладно, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере.
Обновлено вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное