Футбол

ЦСКА — Анжи 1:0 (2-й тайм)Газета.Ru 12:11

ЦСКА — Анжи
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
13′
Ильзат Ахметов
36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
46′
Объявлены стартовые составы ЦСКА и махачкалинского "Анжи" на матч 25-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА - Анжи. Российская Премьер-лига. 25 тур

Матч ТВ12:10

ЦСКА — «Анжи»: Васин, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

Чемпионат11:20

ЦСКА - Анжи: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:15

Футбольный ЦСКА поздравил коллег-хоккеистов с победой в Кубке Гагарина на матче РПЛ с «Анжи»

Sport24.ru12:42

«Возникает ощущение, что мы вообще никому не нужны». Как выживает «Анжи»

Спорт-Экспресс06:00

Ахметов: «Не ждем легкого матча с „Анжи“»

Soccer.ru04:08

Влашич набрал 4 очка по системе «гол+пас» в 5 последних матчах за ЦСКА

Sports.ru12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР

Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Авто

Geely выпустит конкурента Toyota Highlander

Китайская компания Geely собирается выпустить на внутренний рынок новый кроссовер VF12, который позиционирует как конкурента Toyota Highlander.
Обновлено в 03:00
Музыка

Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе другу Ратмиру Шишкову

24 апреля музыканту, участнику проекта «Фабрика звезд-4» Ратмиру Шишкову исполнился бы 31 год. Он был близким другом рэпера Тимати.
Обновлено в 11:41
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

МакSим пострадала в серьезном ДТП

Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие

Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»

Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Футбол

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег после почти двухлетнего досудебного содержания под стражей.
Обновлено в 09:22
Экономика

«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду

Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

ГРУ оценило в 20 тыс. человек ежегодный приток экстремистов в Европу

Тысячи экстремистов проникают в Европу под видом беженцев, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:45
Политика

Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Наука

ООН: Люди поставили на грань вымирания миллион видов

Человеческая деятельность может опустошить планету, заявили эксперты ООН. Под угрозой вымирания оказалось около миллиона видов.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками

"По предварительной информации, три человека отравились, один из них в результате погиб", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:38
Общество

В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла

В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Культура

В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому

Обновлено в 10:39
Энергетика

За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ

При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.
Обновлено в 12:44
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 07:43
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Экономика

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Экономика

«Московская биржа» не рассматривает возможность buyback

"Московская биржа" не рассматривает возможность buyback.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына

Знаменитый артист опубликовал на фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Москве задержали похитившую икону из храма женщину

Обновлено в 06:57
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась в любви к Ксении Собчак

Бузова, в свою очередь, откровенно рассказала о проблемах в жизни.
Обновлено в 13:05
Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное