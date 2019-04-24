Футбол
ЦСКА — Анжи 1:0 (2-й тайм)Газета.Ru 12:11
|10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
|13′
Ильзат Ахметов
|36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
|46′
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
5
Васин
23
Магнуссон
17
Сигурдссон
29
Бийол
98
Обляков
42
Щенников
8
Влашич
9
Чалов
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
13
Гиголаев
99
Закиров
8
Гайдаров
5
Кулик
19
Долгов
9
Понсе
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
Объявлены стартовые составы ЦСКА и махачкалинского "Анжи" на матч 25-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
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