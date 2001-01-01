Футбол

ЦСКА — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 16:30Чемпионат 05:05

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Ахмат».
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ФК «Ахмат» встретится с ЦСКА в Москве

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ЦСКА — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 августа в 16:30

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Футбол, РПЛ, ЦСКА - Ахмат, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru08:58
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