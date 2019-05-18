Футбол

ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минутЧемпионат 08:24

Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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ЦСКА - «Ахмат»: Влашич, Сигурдссон и Чалов - в стартовом составе хозяев

Soccer.ru08:26

ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

Чемпионат08:24

Васин и Обляков — в старте ЦСКА на игру против «Ахмата»

Матч ТВ08:45

Васин и Обляков — в старте ЦСКА на игру против «Ахмата»

Sportbox.RU08:45

ЦСКА - «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс08:32

ЦСКА — «Ахмат». Стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ

Sport24.ru08:22

Акинфеев, Фернандес и Чалов — в старте ЦСКА на матч с «Ахматом»

Бомбардир.ру08:27
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Хоккей

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Футбол

Капитан «Уотфорда» был алкоголиком и сидел в тюрьме. Грасия его фанат

После выхода «Уотфорда» в финал и на протяжении нескольких недель в Англии вспоминают не успех нового тренера, а тяжелый путь капитана команды Троя Дини – 30-летнего форварда, который за последние годы стал символом клуба.
Обновлено в 01:41
Музыка

Ержан Максим: «На Первом все продано»

Ранее мать Ержана высказалась об отмене результатов конкурса.
Обновлено в 07:48
Политика

Греф рассказал о своих любимых книгах

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах.
Обновлено в 08:42
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком

Указ избранного президента Украины Владимира Зеленского о планируемом роспуске Верховной Рады, текст которого появился в СМИ, не соответствует действительности.
Обновлено в 08:27
Музыка

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына и объявила его имя

38-летняя Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына и назвала его имя.
Обновлено в 00:50
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Общество

В Крыму почтили память жертв депортации

В Крыму проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации.
Обновлено в 08:00
Происшествия

177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо

Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Гаджеты

Unisoc готовится к производству 5G-модемов

Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге

Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Футбол

Футболисты России предложили создать «Клуб Сергея Семака»

В России предложено создать "Клуб Сергея Семака", в который включат наставников клубов, выигравших чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Как отметила в пятницу, 17 мая, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, уже есть подтверждения о прибытии на церемонию от пяти президентов разных стран.
Обновлено вчера в 14:50
Наука

В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины

Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.
Обновлено в 06:03
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Футбол

Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина

Руководство Реала настаивает на том, чтобы вторым вратарем команды был украинец Андрей Лунин, который на правах аренды в этом сезоне играет в Леганесе.
Обновлено в 07:27
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