ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минутЧемпионат 08:24

Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

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