Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0Чемпионат 11:24

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ АРена». Итоговый счёт матча — 3:0. Первый мяч в игре был забит на 43-й минуте.
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