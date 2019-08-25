Московский ЦСКА нанес поражение грозненскому "Ахмату" в матче чемпионата России по футболу. Встреча 7-го тура, состоявшаяся в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:0.

Политика Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

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Политика Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во время своего визита в Лондон, пишет 25 августа Daily Mail.

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Политика В России предложили вернуть смертную казнь Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

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Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.