Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛNews.ru 14:54
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
|17′
|32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
|34′
|41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
|43′
Константин Кучаев
|52′
|62′
Андрей Семенов
|62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
|62′
Федор Чалов
|66′
|69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
|73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
|81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
|89′
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
25
Бистрович
7
Ахметов
29
Бийол
71
Тикнизян
8
Влашич
9
Чалов
33
Гудиев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
17
Мбенг
22
Садулаев
23
Швец
11
Силва
59
Харин
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 3‑5‑2
ЦСКА в домашнем матче обыграл грозненский "Ахмат" со счётом 3:0. Счёт на 43-й минуте открыл Марио Фернандес. Во втором тайме на 66-й минуте Фёдор Чалов увеличил преимущество «армейцев» и на 73-й минуте окончательный итог матча установил Никола Влашич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП
К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 13:01
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко принесли победу «Арсеналу» над «Оренбургом»
Итоговый счёт матча — 2:1. Первый мяч в игре на 23-й минуте забил хавбек хозяев Александр Ломовицкий.
Обновлено в 16:20
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Московский "Спартак" переиграл самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:42
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено 23 августа в 08:33
Здоровье
Уже не дети: как инвалиды сталкиваются со взрослой жизнью
Воспитывая ребенка с особенностями развития, родители не могут рассчитывать на то, что после 18 лет он станет самостоятельным: внимание человеку с инвалидностью будет требоваться всю жизнь.
Обновлено в 14:05
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в России началось продвижение украинского языка, передает РИА Новости.
Обновлено 23 августа в 23:56
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Песков подтвердил проработку саммита в «нормандском формате»
Возможность проведения саммита в «нормандском формате» прорабатывается, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:48
Культура
Жена Петра Мамонова рассказала о его самочувствии
Супруга российского актера и музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала о самочувствии мужа после инфаркта.
Обновлено в 07:28
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
Гризманн забил первый гол за «Барселону»
Французский нападающий Антуан Гризманн забил свой первый гол в официальной игре за "Барселону".
Обновлено в 15:48
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11