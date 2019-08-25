Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛNews.ru 14:54

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
ЦСКА в домашнем матче обыграл грозненский "Ахмат" со счётом 3:0. Счёт на 43-й минуте открыл Марио Фернандес. Во втором тайме на 66-й минуте Фёдор Чалов увеличил преимущество «армейцев» и на 73-й минуте окончательный итог матча установил Никола Влашич.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ЦСКА — «Ахмат» — 3:0. Видеообзор матча 7-го тура РПЛ

Sport24.ru12:10

Армейцы снова в игре. ЦСКА одержал разгромную победу над «Ахматом» в матче РПЛ

ТАСС13:45

ЦСКА разгромил «Ахмат»

LiveSport.ru11:25

РПЛ. «ЦСКА» - «Ахмат» / Обзор матча

Sports.ru13:39

ЦСКА разгромил «Ахмат», у Фернандеса — «гол + сэйв»

Спорт-Экспресс11:55

Марио Фернандес посвятил гол семье, которая приехала на «ВЭБ Арену»

Чемпионат12:53

Прогноз и ставка ЦСКА - «Ахмат» 25 августа, матч 7-го тура РПЛ

ODDS.ru23 августа в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях

Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП

К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 13:01
Политика

В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности

В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Футбол

Голы Ломовицкого и Луценко принесли победу «Арсеналу» над «Оренбургом»

Итоговый счёт матча — 2:1. Первый мяч в игре на 23-й минуте забил хавбек хозяев Александр Ломовицкий.
Обновлено в 16:20
Политика

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Обновлено в 06:33
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский "Спартак" переиграл самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:42
Политика

В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие

Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Космос

Найден источник инопланетных сигналов из космоса

Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено 23 августа в 08:33
Здоровье

Уже не дети: как инвалиды сталкиваются со взрослой жизнью

Воспитывая ребенка с особенностями развития, родители не могут рассчитывать на то, что после 18 лет он станет самостоятельным: внимание человеку с инвалидностью будет требоваться всю жизнь.
Обновлено в 14:05
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в России началось продвижение украинского языка, передает РИА Новости.
Обновлено 23 августа в 23:56
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Песков подтвердил проработку саммита в «нормандском формате»

Возможность проведения саммита в «нормандском формате» прорабатывается, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:48
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Культура

Жена Петра Мамонова рассказала о его самочувствии

Супруга российского актера и музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала о самочувствии мужа после инфаркта.
Обновлено в 07:28
Общество

Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов

По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Политика

В Абхазии начались выборы президента

В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Кино

Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Футбол

Гризманн забил первый гол за «Барселону»

Французский нападающий Антуан Гризманн забил свой первый гол в официальной игре за "Барселону".
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Обновлено в 14:56
Экономика

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Политика

Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное