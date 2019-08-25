Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболуИнтерфакс-Спорт 11:34

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Футболисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение грозненскому "Ахмату" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
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