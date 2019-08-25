Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0Советский спорт 11:24

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
В матче седьмого тура российской премьер-лиги ЦСКА в Москве победил Ахмат 3:0. Мячи на счету Марио Фернандеса (43-я минута), Федора Чалова (66-я) и Николы Влашича (73-я). ЦСКА с 13 очками поднялся на четвертое место.
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