Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0Газета.Ru 09:05

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
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