Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0Газета.Ru 09:05
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
|17′
|32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
|34′
|41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
|43′
Константин Кучаев
|52′
|62′
Андрей Семенов
|62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
|62′
Федор Чалов
|66′
|69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
|73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
|81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
|89′
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
25
Бистрович
7
Ахметов
29
Бийол
71
Тикнизян
8
Влашич
9
Чалов
33
Гудиев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
17
Мбенг
22
Садулаев
23
Швец
11
Силва
59
Харин
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 3‑5‑2
Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:10, Ашберн
Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу над «Нимом» в Лиге 1
«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 10:59
Политика
В Абхазии состоялись выборы президента
В 20:00 завершились выборы президента Абхазии. Голосование проходило на участках в республике и России (Москва и Черкесск).
Обновлено в 13:58
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено 23 августа в 17:15
Хоккей
«Локо» одержал вторую победу на Кубке мира «Сириус-2019»
Ярославский «Локо» нанес поражение швейцарскому «Давосу» во втором матче Кубка мира среди молодежных команд «Сириус-2019».
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
Обновлено в 14:02
Политика
Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током
В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Политика
Меркель назвала условие возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, при каком условии Россия может вернуться в в "большую семерку". Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:27
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в Ставрополье
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае.
Обновлено в 14:37
Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
Напомним, что в минувшем сезоне Мохамед Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 07:29
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В ЛНР заявили о наращивании сил со стороны ВСУ в Донбассе
Обновлено 23 августа в 07:46
Футбол
Комличенко забил четыре гола в матче чемпионата Чехии
В матче седьмого тура чемпионата Чехии Млада-Болеслав дома обыграл Ческе Будеевице 4:2.
Обновлено в 13:42
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Единоборства
Харитонов победил Митриона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов победил американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:17
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
Недавно Дарья выложила новый снимок в Instagram, на котором запечатлено, как она кормит грудью Марка.
Обновлено в 04:00
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59