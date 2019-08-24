Футбол

ЦСКА — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 16:30Чемпионат 05:05

ЦСКА — Ахмат
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
Сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Ахмат».
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