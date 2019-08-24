Сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Ахмат».

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Политика Однопартиец Трампа примет участие в президентской гонке Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш заявил о своем намерение участвовать в пезидентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году.

Происшествия В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.

Политика Зеленский ни разу не напомнил о России в День независимости Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Дне независимости страны.

Шоу-бизнес Наталья Орейро поздравила дочь Игоря Крутого с днем рождения В этом году Игорь Крутой привез в Сочи всю свою семью: жену, маму, сестру, двух дочерей и сына.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Политика Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.

Музыка В Башкирии пройдет форум «Мусафир» Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.

Происшествия В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете Пользователей сети удивило исполнение стюардессой Международных Авиалиний Украины гимна страны на борту самолета.

Политика В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.

Происшествия Названа причина обрушения моста в Харькове Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.

Шоу-бизнес Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.

Политика Макрон заявил, что G7 договорилась о совместной коммуникации по Ирану Лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице о "совместной коммуникации" по иранскому досье, чтобы избежать появления у Тегерана ядерного оружия и эскалации в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Политика В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.

Политика В России предложили вернуть смертную казнь Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.

Единоборства Харитонов нокаутировал Митриона в Bellator Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.