Футбол
ЦСКА — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 16:30Чемпионат 05:05
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
|17′
|32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
|34′
|41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
|43′
Константин Кучаев
|52′
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
20
Кучаев
7
Ахметов
29
Бийол
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
33
Гудиев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
21
Роши
22
Садулаев
23
Швец
11
Силва
59
Харин
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 3‑5‑2
Сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Ахмат».
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ЦСКА — «Ахмат». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч российской Премьер-лиги 25 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:29
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
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