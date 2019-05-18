Футбол

ЦСКА — «Ахмат». Видеотрансляция, смотреть онлайнSport24.ru 08:12

Онлайн видеотрансляция матча 29-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА — «Ахмат», который состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.
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«Сельта» — «Райо Вальекано». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru14:03
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