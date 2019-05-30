Футбол
ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в АвстрииPravda.Ru 10:39
В летнее межсезонье четыре российских клуба проведут товарищеский турнир в Австрии. Участие в соревнованиях примут ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов".
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«Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» разыграют летний Кубок «Матч Премьер»
Бомбардир.ру27 мая в 14:25
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
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Саакашвили намерен вести переговоры с Галустяном
Бывший губернатор Одесской области Грузии Михаил Саакашвили назвал условия, при которых РФ и Украина смогут начать переговоры.
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Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
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Происшествия
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В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
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Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
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МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Встреча завершилась победой "Сент-Луиса" со счетом 3:2. Судьба встречи была решена в овертайме.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 03:30
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Экономика
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Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.
Обновлено в 14:45
Космос
На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг при изучении карты ВМС США обнаружил инопланетный город.
Обновлено вчера в 12:27
Авто
В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30
Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Политика
Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию
В начале февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.
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Экономика
«Газпром» признал, что дивиденды могут быть ниже 16,61 руб. на акцию
"Газпром" не может гарантировать, что уровень дивидендов в 16,61 рубля на акцию, которые ожидаются по итогам 2018 года, в будущем не снизится, в частности, уже по итогам 2019 года, заявил CFO "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
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Авто
Suzuki представляет специальную серию кроссовера SX4 для России
Suzuki запустила в России специальную серию кроссовера SX4 Tabi, разработанную в сотрудничестве с японской фирмой Pioneer, знаменитым по всему миру производителю аудио- и видеотехники.
Обновлено в 08:59
Общество
Первому человеку в открытом космосе Леонову исполняется 85 лет
В последующие годы первый человек в открытом космосе тщательно оберегал память о первом космонавте от несправедливых нападок, ложных домыслов и клеветы.
Обновлено в 02:09
Технологии
Высокие технологии распределят между бизнесом
Правительство РФ предложило крупнейшим российским компаниям подписать соглашения о намерениях, которые позволят им стать ведущими участниками мероприятий по развитию в стране высокотехнологичных отраслей, сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию технологий в области искусственного интеллекта в четверг.
Обновлено в 10:36
Наука
Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Футбол
Василий Баскаков: «Руководство не ставило задачи на переходные матчи»
Главный тренер футбольного клуба «Томь» Василий Баскаков прокомментировал поражение от «Уфы» со счетом 0:2 в первом стыковом матче.
Обновлено в 13:42
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05