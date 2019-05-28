ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в АвстрииPravda.Ru 10:39

В летнее межсезонье четыре российских клуба проведут товарищеский турнир в Австрии. Участие в соревнованиях примут ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов".

ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии

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