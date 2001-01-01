Футбол

ЦСКА: «Мы согреем вас жарким футболом и горячим чаем»
Матч ТВ
04:20

ЦСКА угостит бесплатным чаем всех болельщиков, которые придут на матч 17-го тура РПЛ с «Енисеем».
Матч ТВ04:20

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ЦСКА: «Мы согреем вас жарким футболом и горячим чаем»

Матч ТВ04:20

ЦСКА: «Мы согреем вас жарким футболом и горячим чаем»

Sportbox.RU04:20

100 болельщиков красноярского ФК «Енисей» смогут посетить матч с ЦСКА бесплатно

Городские новости. Красноярсквчера в 05:10
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Футбол

«Крылья Советов» – «Ростов» – 1:0. Антон открыл счет

В 17-м туре чемпионата России «Крылья Советов» принимают на своем поле «Ростов».
Обновлено в 05:18
Футбол

«Зенит» объявил о переименовании домашнего стадиона в «Газпром Арену»

«Зенит» объявил о переименовании домашнего стадиона, который с 9 декабря будет называться «Газпром Арена».
Обновлено в 05:35
Футбол

Лукаку из-за конфликта с Моуринью хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Ромелу Лукаку хочет покинуть Манчестер Юнайтед из-за растущего конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.
Обновлено в 05:18
Футбол

Фанаты во время матча сбросили стюарда с трибуны

Фанаты «Интера» оторвали несколько сидений на стадионе «Альянц-Ювентус», где проходила встреча, повредили туалеты и столкнули женщину-сотрудника с трибуны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:26
Футбол

РФС поздравил с днем рождения Виталия Мутко

Обновлено в 05:20
Футбол

«Енисей» использовал отбеливатель, когда выбирал форму на игру с ЦСКА

«Енисей» в шуточной форме анонсировал матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 04:07
Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Агуэро пропустит матч АПЛ с «Челси»

Обновлено в 05:00
Футбол

«Атлетико» — «Алавес»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 15:00

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 05:00
Футбол

Пеп Гвардиола: «„Ман Сити“ не накажут за нарушения правил ФФП»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что не верит в возможное наказание клуба за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 05:05
Футбол

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Севильей»

Российский полузащитник Валенсии Денис Черышев попал в заявку команды на матч с Севильей.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Крылья Советов» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити»

"Крылья Советов" интересуются нападающим Валерием Божиновым, сообщает Topsport.
Обновлено в 05:12
Футбол

Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Порту» разгромил «Портимоненсе», пропустив первым

12-й тур Примейры стартовал матчем с участием лидера, "Порту" и середняков турнира из "Портимоненсе".
Обновлено в 04:44
Футбол

«Балтика» уволила очередного тренера

Как сообщил "Спорт-Экспресс", "Балтика" решила прекратить сотрудничество с главным тренером Игорем Ледяховым и его помощником Олегом Василенко.
Обновлено в 05:30
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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