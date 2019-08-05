Американский президент Дональд Трамп подписал указ с перечнем санкций, которые введут в отношении России из-за «дела Скрипалей». Ограничения вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

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