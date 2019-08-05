Политика

Новые американские санкции заработают 26 августаВек 05 августа в 07:25

В финансовом ведомстве США сообщили, что новые ограничительные меры в отношении России начнут действовать с 26 августа. Тем временем курс рубля начал расти после озвучивания подробностей новых санкций.
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Сколько санкций против РФ ввели США?

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До начала 90-х в регионе проводился фестиваль "Зори Кузбасса" – профессиональные коллективы и самодеятельные артисты Кузбасса выступали на одной сцене со знаменитыми артистами.
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Происшествия

В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города

Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено вчера в 21:04
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Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.
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В Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса и должностных преступлениях чиновников.
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Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
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По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
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Врачи рассказали о необычной особенности рака у людей в возрасте

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Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
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Жители Киргизии будут нести ответственность за распространение призывов к противоправным акциям, говорится 8 августа в заявлении госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики.
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Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
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Медик рассказал, может ли кальян стать причиной развития рака легких.
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Полиция устанавливает личность мужчины, похитившего деньги из кассы банка на юго-востоке столицы.
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Происшествия

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К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
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