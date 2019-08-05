Политика
Новые американские санкции заработают 26 августаВек 05 августа в 07:25
В финансовом ведомстве США сообщили, что новые ограничительные меры в отношении России начнут действовать с 26 августа. Тем временем курс рубля начал расти после озвучивания подробностей новых санкций.
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В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России
РИА Новости05 августа в 02:55
Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций
RT на русском05 августа в 07:48
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
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