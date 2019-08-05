Политика
CША ввели новые санкции против РоссииГражданские силы.ру 05 августа в 13:26
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
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Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций
RT на русском05 августа в 07:48
В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России
РИА Новости05 августа в 02:55
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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