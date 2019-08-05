Политика

В США назвали дату вступления в силу новых антироссийских санкцийНациональная служба новостей 05 августа в 04:12

Министерство финансов США объявило, что новый пакет ограничительных мер в отношении России в связи с делом Скрипалей будет активирован 26 августа.
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Сколько санкций против РФ ввели США?

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В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
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Обновлено в 04:02
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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

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Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области

В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.
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Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

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Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Обновлено в 00:00
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Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешевую версию

Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК

Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».
Обновлено в 05:31
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
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Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет.
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Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
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Семак: немногие команды РПЛ могут играть в обороне так, как «Динамо»

Российская премьер-лига (РПЛ) имеет немного футбольных клубов, которые играют в обороне так, как московское "Динамо".
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Минпромторг готовит анонс нового электромобиля

О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году.
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В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов

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Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.
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Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
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ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций

Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
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Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс прервали сотрудничество с телеканалом HBO и подписали контракт с компанией Netflix.
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Глава ГКНБ Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что после неудачного штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, ему по всей видимости нужно уйти в отставку.
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Компания Samsung презентовала новую линейку фаблетов Galaxy Note 10.
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ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой

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Карина Разумовская впервые стала мамой

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