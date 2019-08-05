Министерство финансов США объявило, что новый пакет ограничительных мер в отношении России в связи с делом Скрипалей будет активирован 26 августа.

В США назвали дату вступления в силу новых антироссийских санкций

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