Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионовРИА Новости вчера в 20:46

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
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США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

США требуют от гражданина России Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.
РИА Новостивчера в 20:46

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CША потребовали от Винника и биржи BTC-e $100 млн

RT на русскомвчера в 22:40

Прокуратура США требует от россиянина Винника и биржи ВТС-е выплатить $100 млн

ТАССвчера в 20:08

CША потребовали от россиянина Винника и биржи BTC-e $100 млн

РБКвчера в 21:17

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Lenta.ruвчера в 21:10

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

РИА Новостивчера в 20:46

США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Газета.Ruвчера в 20:27

США требуют от российского гражданина Александра Винника более 100 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 22:04
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика

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Политика

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Экономика

Рост ВВП США замедлился во II квартале

Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено вчера в 11:19
Транспорт

Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

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Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
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Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
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Армия и оружие

Беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма

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Обновлено вчера в 21:59
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СК показал обыск в доме экс-главы правительства Астраханской области

Бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова следователи задержали в пятницу, 26 июля.
Обновлено вчера в 09:47
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Обновлено вчера в 15:20
Технологии

В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
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Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
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Ранее Xiaomi уже выпускала ноутбуки игрового класса.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Безоговорочный триумф на дистанции 200 метров брассом принёс Юле шестое золото чемпионатов мира.
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Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon

Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
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