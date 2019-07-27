Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионовРИА Новости вчера в 20:46
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
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с чего всё началось
США требуют от гражданина России Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.РИА Новостивчера в 20:46
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США требуют от российского гражданина Александра Винника более 100 миллионов долларов
Эхо Москвывчера в 22:04
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки Boeing
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено в 00:15
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено вчера в 11:19
Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено 25 июля в 08:32
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено вчера в 03:33
Армия и оружие
Беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма
Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку у берегов Крыма.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
СК показал обыск в доме экс-главы правительства Астраханской области
Бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова следователи задержали в пятницу, 26 июля.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Технологии
В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты
Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce
Ранее Xiaomi уже выпускала ноутбуки игрового класса.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Спорт
Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла чемпионат мира
Безоговорочный триумф на дистанции 200 метров брассом принёс Юле шестое золото чемпионатов мира.
Обновлено вчера в 09:00
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Политика
Жители Германии захотели сближения с Россией
Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Лавров: Вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений
План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
В Бельгии побит температурный рекорд
Ранее «Профиль» писал, что во Франции установлен абсолютный температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали 46 градусов выше нуля.
Обновлено 24 июля в 11:09