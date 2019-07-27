США требуют от гражданина России Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.

с чего всё началось

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

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