Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламеГазета.Ru 01:53

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости". Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
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Пользователи сети нашли ошибку в рекламе ЦРУ для русскоговорящих

RT на русском04:17

ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов

Lenta.ruвчера в 20:07

ЦРУ ошиблось в плакате с призывом на службу русскоговорящих сотрудников

РБК03:15

ЦРУ допустило ошибку на плакате с предложением работы для русскоговорящих

Известия02:29

ЦРУ сделало ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

РИА Новости01:35

ЦРУ США безграмотно приглашает на работу русскоговорящих сотрудников

Комсомольская правда01:14

ЦРУ допустило ошибку в призыве на службу русскоговорящих

Газета.Ru04:44
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Происшествия

В Саратове обрушилась стена и провалилась крыша 4-этажного дома

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«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике

Обновлено вчера в 13:45
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
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Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

В Волгоградской области производят 1⁄4 промышленной продукции ЮФО

Обновлено в 04:53
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено вчера в 08:00
Космос

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая

В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено вчера в 01:31
Здоровье

Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет

Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика

Защита и обвинение Марии Бутиной попросили суд отправить ее в РФ

Обновлено в 04:13
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие

Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием

По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено вчера в 06:17
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»

Обновлено в 03:40
Хоккей

Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:15
Общество

Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет

О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
Обновлено в 03:31
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