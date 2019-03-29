Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламеГазета.Ru 01:53

В сорциальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости". Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
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ЦРУ допустило ошибку на плакате с предложением работы для русскоговорящих

Известия02:29

«Никто не будет работать с идиотами»: Ошибка сделала ЦРУ посмешищем в Сети - фото

Царьград02:19

ЦРУ ошиблось в рекламном баннере, призывающем на службу русскоговорящих

ТК Звезда00:45

ЦРУ ошиблось в рекламном плакате, призывающем на службу русскоговорящих

РИА Новости01:35

ЦРУ США безграмотно приглашает на работу русскоговорящих сотрудников

Комсомольская правда01:14

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Газета.Ru01:53

ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов

Lenta.ruвчера в 20:07
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Теннис

Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»

Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
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Футбол

«Ювентус» рассматривает вариант покупки Алдервейрелда

«Ювентус» рассматривает вариант приобретения защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда.
Обновлено вчера в 03:07
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Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе

Обновлено вчера в 16:19
Политика

Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора

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Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Хоккей

«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»

Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Зеленский стал фаворитом британских букмекеров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио

Обновлено вчера в 10:31
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 13:37
Культура

В Воронеже впервые за 30 лет открылась выставка Ильи Глазунова

В музее имени Крамского открылась выставка народного художника России Ильи Глазунова.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:33
Важное за сутки

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Наука

Дату смерти научилась предсказывать нейросеть

Обновлено вчера в 20:58
Единоборства

Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239

Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.
Обновлено в 02:08
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58
Авто

Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce

В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие

Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев

Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Автоспорт

Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

Обновлено вчера в 14:43
Общество

Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

СК возбудил дело после гибели сбежавшего военного в Тверской области

Главное военное следственное управление Следственного комитет России возбудило уголовное дело по факту гибели военнослужащего в Тверской области.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана

«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
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