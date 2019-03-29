Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламеГазета.Ru 01:53

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости". Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
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Эксперт объяснил ошибку ЦРУ в призыве русскоговорящих на службу

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ЦРУ допустило ошибку в призыве на службу русскоговорящих

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