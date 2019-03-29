Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламеГазета.Ru 01:53
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости". Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
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Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Технологии
Sony уволит половину своего персонала мобильного подразделения
Еще в 2014 году японская компания уволила 1000 сотрудников, но этого было недостаточно, чтобы сократить убытки, поэтому дальнейшие сокращения проводились почти ежегодно.
Обновлено в 03:57
Музыка
The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера
Обновлено в 11:47
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Максакова рассказала о претензиях к своей матери
Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
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Авто
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Обновлено в 10:45
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»
Обновлено в 12:54
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией
Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Общество
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Баскетбол
«Зенит» победил «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" обыграл белорусский клуб "Цмоки-Минск" в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 12:56
Футбол
Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»
В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован
Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Александр Бастрыкин провел встречу с петербуржцами
Александр Бастрыкин в рамках рабочего визита в город на Неве провел личный прием жителей Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Авто
В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной
В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле
Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.
Обновлено в 03:26
Экономика
В России отказались от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Политика
МИД прокомментировал «домыслы о военных операциях» в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными домыслы о российских военных операциях в Венесуэле, поскольку РФ четко обозначила цель прибытия в Боливарианскую республику своих военных специалистов.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночам
Обновлено в 12:37
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Общество
Похолодание придет в Москву в начале апреля
В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено в 10:04