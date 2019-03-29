Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламеГазета.Ru 01:53
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости". Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
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Спорт
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб
Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Единоборства
Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Общество
Остров Комодо в Индонезии будет закрыт для туристов с января 2020 года
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Мужчина упал с высоты на машину актера Виктора Супруна
Обновлено в 02:36
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Политика
Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука
Обновлено в 06:13
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Политика
США назвали цель российских военных в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Происшествия
На Красной площади в Москве задержали участника одиночного пикета
Мужчина является защитником по уголовному делу своей дочери, осужденной на 10 лет по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Енисей» завершил матч с «Рубином» ничьей
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества
При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Политика
В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле
Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.
Обновлено в 03:26
Авто
Новые шины на лето: 7 моделей на все случаи жизни
Недалеко от завода и полигона растут гевеи – основной источник природного каучука, который присутствует в каждой шине.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Политика
Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов»
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.
Обновлено в 06:56
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил документ Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отклонил документ Терезы Мэй по выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 11:14
Путешествия
Anadolu (Турция): русские найдут в Турции «исцеление» (Anadolu Ajansı)
Цель — 100 тысяч российских туристов Глава Ассоциации термального и оздоровительного туризма (TESTUD) Явуз Йылык (Yavuz Yılık) в беседе с корреспондентом "Анадолу" (Anadolu) рассказал, что с некоторыми объектами в Бурсе и Денизли российская делегация заключила соглашения о сотрудничестве.
Обновлено в 05:50
Общество
Мигрантам в Якутии запретили работать водителями и продавцами
Обновлено 28 марта в 07:16
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57