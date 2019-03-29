Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящихРИА Новости 01:35
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
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Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар
Обновлено в 12:23
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Политика
Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США
В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Футбол
На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»
Обновлено в 14:00
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Общество
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Общество
Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков
Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Политика
Депутат Рады обнародовал «список неприкасаемых» Йованович
Депутат Верховной рады Мельничук обнародовал список имен украинских политиков и общественных деятелей, которых посол США Мари Йованович якобы запретила преследовать генпрокурору Украины Луценко.
Обновлено в 12:50
Кино
Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым
Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Кино
Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер
В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
Обновлено в 13:46
Футбол
Ахмат — Спартак 1:3
30 марта между коллективами «Ахмат» и «Спартак» на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 11:22
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Происшествия
В сети появилось видео гибели российского автогонщика
Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Авто
Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего
Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено в 12:50
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика
Глава комиссии на Украине испортила 180 бюллетеней
Во Львовской области Украины председатель одной из участковых комиссий по ошибке испортила 180 бюллетеней на выборах президента страны.
Обновлено в 10:45
Хоккей
Плотников: «Мы СКА, а не ЦСКА. Мы играем в свой хоккей»
Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 1:3 в финале Западной конференции.
Обновлено в 13:05
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48