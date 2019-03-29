Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящихРИА Новости 01:35

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
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Эксперт объяснил ошибку ЦРУ в призыве русскоговорящих на службу

ФАН07:23

Пользователи сети нашли ошибку в рекламе ЦРУ для русскоговорящих

RT на русском04:17

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

РИА Новости01:35

ЦРУ ошиблось в плакате с призывом на службу русскоговорящих сотрудников

РБК03:15

ЦРУ допустило ошибку на плакате с предложением работы для русскоговорящих

Известия02:29

ЦРУ допустило ошибку в призыве на службу русскоговорящих

Газета.Ru04:44

ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов

Lenta.ruвчера в 20:07
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Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

Обновлено в 12:23
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 10:07
Политика

Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США

В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Футбол

На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»

Обновлено в 14:00
Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Общество

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Общество

Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков

Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Политика

Депутат Рады обнародовал «список неприкасаемых» Йованович

Депутат Верховной рады Мельничук обнародовал список имен украинских политиков и общественных деятелей, которых посол США Мари Йованович якобы запретила преследовать генпрокурору Украины Луценко.
Обновлено в 12:50
Кино

Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»

Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым

Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Кино

Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер

В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
Обновлено в 13:46
Футбол

Ахмат — Спартак 1:3

30 марта между коллективами «Ахмат» и «Спартак» на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 11:22
Политика

Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Политика

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Происшествия

В сети появилось видео гибели российского автогонщика

Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде

Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Авто

Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего

Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено в 12:50
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Буланова прокомментировала слухи о судебном иске против Радимова

Обновлено в 02:29
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика

Глава комиссии на Украине испортила 180 бюллетеней

Во Львовской области Украины председатель одной из участковых комиссий по ошибке испортила 180 бюллетеней на выборах президента страны.
Обновлено в 10:45
Хоккей

Плотников: «Мы СКА, а не ЦСКА. Мы играем в свой хоккей»

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 1:3 в финале Западной конференции.
Обновлено в 13:05
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
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