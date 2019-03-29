Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламеГазета.Ru 01:53
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости". Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
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Армия и оружие
Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.
Обновлено вчера в 16:33
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Порошенко запутался в жалобах на Москву
Украинский президент Петр Порошенко запутался, когда в эфире украинского телеканала принялся жаловаться на Москву.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Российские селяне устроили давку у заезжего детского врача
Посетители больницы города Сердобска в Пензенской области устроили давку, пытаясь попасть на прием к заезжему детскому урологу, сообщается на портале «Пенза-Взгляд» в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика
На Украине перед выборами президента наступит день тишины
Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
Обновлено вчера в 17:04
Музыка
Мик Джаггер отказался от тура Rolling Stone из-за лечения
Обновлено в 09:35
Музыка
В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта
Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его смерть самоубийством.
Обновлено вчера в 13:50
Гаджеты
3D-карта NVIDIA GeForce GTX 1650 выйдет 22 апреля
По предварительным данным, GeForce GTX 1650 получит графический процессор TU117, от 896 до 1024 ядер CUDA и 4 ГБ памяти GDDR5.
Обновлено в 07:03
Политика
На Украине глава комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней
Председатель одной из участковых избирательных комиссий во Львовской области Украины ошибочно проштамповала 180 бюллетеней на выборах президента страны, теперь ей грозит тюремное заключение на срок до семи лет.
Обновлено в 09:06
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией
Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
В Подмосковье неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка
В Люберцах неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка, расположенного в жилом доме.
Обновлено в 08:47
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика
В ДНР для Петра Порошенко изготовили двухтонный «Орден Иуды»
Речь идет об "Ордене Иуды", который уже изготовили донецкие мастера. "Награда" диаметром два метра весит более двух тонн.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Политика
Рогозин резко и по-украински ответил на критику самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин по-украински ответил в своем твиттере читателю, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 09:58
Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Игры
В Star Citizen появились играбельные женщины
Космический онлайновый боевик Star Citizen пребывает в разработке уже восемь лет, и вот игра наконец достигла знаменательной черты.
Обновлено вчера в 17:09
Спорт
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Названа стоимость Galaxy S10 5G
На внутреннем рынке Южной Кореи смартфон Galaxy S10 5G появится 5 апреля.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено в 01:20
Общество
Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни
Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Митинг в Барселоне вылился в беспорядки
Обновлено в 09:50
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23