ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящихРИА Новости 01:35

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

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