Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящихРИА Новости 01:35

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
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ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

РИА Новости01:35

ЦРУ допустило ошибку на плакате с предложением работы для русскоговорящих

Известия02:29

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Газета.Ru01:53

ЦРУ ошиблось в плакате с призывом на службу русскоговорящих сотрудников

РБК03:15

ЦРУ США безграмотно приглашает на работу русскоговорящих сотрудников

Комсомольская правда01:14

ЦРУ ошиблось в рекламном баннере, призывающем на службу русскоговорящих

ТК Звезда00:45

ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов

Lenta.ruвчера в 20:07
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Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Обновлено в 03:49
Политика

Песков опроверг слова Порошенко

Ранее, как сообщал News.ru, украинский президент заявил, что после проведения выборов главы государства планирует созвать встречу «нормандской четвёрки» (представителей России, Украины, Франции, Германии).
Обновлено вчера в 15:02
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Космос

Опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 03:46
Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Обновлено в 04:03
Общество

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

Обновлено вчера в 09:42
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Единоборства

Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219

Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Хоккей

Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»

Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Политика

Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина

Президент Украины Петр Порошенко является лучшим другом и главным партнером российского лидера Владимира Путина на Украине.
Обновлено в 01:31
Авто

УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»

Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Технологии

«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Баскетбол

Стефен Карри: «Судья стал MVP матча с „Миннесотой“»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри с сарказмом прокомментировал концовку матча с «Миннесотой» (130:131 ОТ).
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

«Кальяри» в гостях разгромил «Кьево»

«Кьево» на своем поле принимал «Кальяри» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 17:21
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Политика

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол

Дзюба назвал вратарей «Зенита» Лунёва и Кержакова слабенькими

Напомним, в матче с Казахстаном Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию. Больше новостей читайте в нашем канале на «Яндекс.Дзен».
Обновлено в 02:38
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

Тульский «Арсенал» одолел «Крылья Советов»

29 марта 2019 года состоялся матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсенал" и "Крыльями Советов".
Обновлено в 03:58
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