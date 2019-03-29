Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящихРИА Новости 01:35
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Политика
Песков опроверг слова Порошенко
Ранее, как сообщал News.ru, украинский президент заявил, что после проведения выборов главы государства планирует созвать встречу «нормандской четвёрки» (представителей России, Украины, Франции, Германии).
Обновлено вчера в 15:02
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 03:46
Общество
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Единоборства
Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219
Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Хоккей
Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»
Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Политика
Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина
Президент Украины Петр Порошенко является лучшим другом и главным партнером российского лидера Владимира Путина на Украине.
Обновлено в 01:31
Авто
УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»
Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Технологии
«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Баскетбол
Стефен Карри: «Судья стал MVP матча с „Миннесотой“»
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри с сарказмом прокомментировал концовку матча с «Миннесотой» (130:131 ОТ).
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
«Кальяри» в гостях разгромил «Кьево»
«Кьево» на своем поле принимал «Кальяри» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 17:21
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Политика
Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье
Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Дзюба назвал вратарей «Зенита» Лунёва и Кержакова слабенькими
Напомним, в матче с Казахстаном Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию. Больше новостей читайте в нашем канале на «Яндекс.Дзен».
Обновлено в 02:38
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Тульский «Арсенал» одолел «Крылья Советов»
29 марта 2019 года состоялся матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсенал" и "Крыльями Советов".
Обновлено в 03:58