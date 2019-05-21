Армия и оружие
ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войскRT на русском 15:58
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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