Армия и оружие
ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войскRT на русском вчера в 15:58
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Охранник одного из магазинов в «Зимней вишне» не выпускал людей
Охранник одного из магазинов на втором этаже торгового центра "Зимняя вишня" в городе Кемерово во время пожара запер двери и не выпускал людей.
Обновлено в 03:21
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Политика
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналиста Свиридова к властям Польши
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова на решение властей Польши лишить его статуса резидента Евросоюза и запретить въезд в шенгенскую зону на 5 лет.
Обновлено в 02:04
Единоборства
Макгрегор уверен, что еще раз подерется с Нурмагомедовым
Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:17
Политика
Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.
Обновлено в 03:12
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца
Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри.
Обновлено в 01:44
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.
Обновлено в 02:34
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Наука
Иммунные клетки помогают раку из-за жира
Например, иммунные клетки помогают раку метастазировать, причём помощь эта может быть самой разной, начиная от белковых «лесов», которые помогают клетке покинуть исходную опухоль и отправиться в путешествие, и заканчивая своеобразным иммунным эскортом, который стимулирует деление опухолевых клеток.
Обновлено 20 мая в 00:09
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Вдова Доренко показала фотографии последнего дня жизни журналиста
Юлия Доренко, вдова главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, рассказала о последнем дне жизни журналиста и опубликовала его фотографии, сделанные 9 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Мужчина застрелил трех человек в церкви в Бразилии
Вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви в муниципалитете Паратаку в Бразилии. Об этом 22 мая сообщает Correio Braziliense.
Обновлено в 02:04
Космос
Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» перенесли на 2025 год
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54