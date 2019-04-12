Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтовТАСС 11:59
Космическая деятельность не может обойтись без людей, любые радикальные позиции по этому вопросу не пойдут на пользу. Об этом заявил в пятницу ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов, комментируя критику ученого РАН в отношении космонавтов.
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В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
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Ученые РФ создают две космических оранжереи
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Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
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Транспорт
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Футбол
Эрнесто Вальверде: «Месси может пропустить матч с „Уэской“»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии здоровья аргентинского нападающего Лионеля Месси перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против «Уэски».
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